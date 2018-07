Parte da EPTG estará interditada neste domingo

Bloqueio acontecerá na altura do viaduto da Linha Férrea para o DER realizar obras de alargamento na via

O Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER-DF) irá interdita parte da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) neste domingo (22). O bloqueio será das 06h às 16h na altura do viaduto da Linha Férrea.



De acordo com o órgão, o desvio será nos dois sentidos da via e é necessário para que as obras de alargamento sejam concluídas. Durante o período das obras, a velocidade neste trecho ficará reduzida de 80 km/h para 60km/h.



Com as obras, o DER-DF pretende aumentar a quantidade de faixas, permitindo uma maior fluidez no trânsito em horários de pico. Ao todo, serão cinco, incluindo acostamento e espaço exclusivo para ônibus.