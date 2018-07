Parques ficarão abertos até mais tarde para população acompanhar eclipse lunar

IBram irá manter os parques Asa Delta e Península, na Orla do Lago Sul, abertos ao público até às 22h desta sexta

Para que a população consiga acompanhar o eclipse lunar desta sexta-feira (27), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) irá estender o horário de funcionamento dos parques Asa Delta e Península, na Orla do Lago Sul. O locais, que geralmente fecham às 18h, ficarão abertos até às 22h.



De acordo com o Ibram, astrônomos amadores também vão se instalar no local, com lupas e telescópios. A região é um dos melhores pontos do DF para assistir à Lua Cheia se esconder nas sobras da Terra.



A expectativa é de que a Lua apareça no horizonte leste (virado para o Lago Paranoá, na direção contrária do pôr do sol), por volta das 17h57. Neste momento, o eclipse já estará "completo".



O eclipse cheio, com a lua vermelha, deve durar até as 18h13, coincidindo com o fim da tarde – que nesta época de inverno, acontece mais cedo. Depois, o eclipse parcial ainda poderá ser visto até as 19h19, segundo as estimativas.



Eclipse

Um eclipse lunar total acontece quando Sol, Terra e Lua se alinham, quando nosso planeta faz uma sombra no satélite. Isso faz a Lua ficar escura, perder o brilho, e é um fenômeno que pode ser visto a olho nu.