Parques e praças vão ter brinquedos acessíveis

Lei determina que os novos convênios para construção ou reforma de praças contem com esses equipamentos

Os novos parques e praças construídos com verbas públicas terão de adotar brinquedos e equipamentos adaptados para o uso de crianças com deficiência.



Assim determina nova lei, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) no mês passado e recentemente sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão (PMDB). O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (16).



A legislação determina que os brinquedos deverão receber sinalização que delimite a finalidade de serem acessíveis para inclusão de pessoas com deficiência. O texto também prevê que os governos firmem convênios para instalar esses recursos em áreas de esporte e lazer já existentes.



Por direitos iguais



Os autores do projeto - os deputados Lucinha (PSDB) e Márcio Canella (MDB) e ex-deputado Waguinho -, ressaltam que todas as pessoas devem ter direitos iguais ao lazer: "Muitas vezes, essas crianças se sentem excluídas, uma vez que a maioria dos locais não oferecem brinquedos nem equipamentos adaptados."