Parques do DF terão feiras de produtos orgânicos

Águas Claras, Olhos D’água e Bosque do Sudoeste terão venda de produtos de associações e cooperativas selecionados pelo GDF

A partir de agora, os usuários que passarem pelos parques Águas Claras, Olhos D’água e Bosque do Sudoeste contarão com uma feira de produtos orgânicos. A Associação dos Produtores Agroflorestais, Cooperativa dos Produtores do Mercado Orgânico de Brasília e a Associação dos Produtores Orgânicos do Bioma Cerrado foram selecionadas para realizarem as feiras todos os sábados, das 9h às 12h, nesses parques.



A Feira de Orgânicos é fruto da parceria entre a Sema-DF, a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) e o Instituto Brasília Ambiental (Ibram-DF). Os órgãos formaram uma comissão para selecionar as associações e cooperativas de produtores orgânicos do Distrito Federal que tivessem interesse na comercialização de produtos orgânicos nos parques.



Sofia Carvalho, membro da Associação de Produtores e Produtoras Agroflorestais (ASPROSAFS) responsável pela feira em Águas Claras explicou que as 8 famílias que fazem parte da associação produzem comida como consequência do processo de regeneração do solo e recomposição do ecossistema florestal. Segundo ela, a iniciativa de permitir o encontro entre os produtores e os consumidores é fundamental.



"O governo passou a ter um olhar da demanda do produtor garantindo uma parceria que funcione para todo mundo. Estamos bem animados. O sentimento das pessoas é muito positivo", disse.