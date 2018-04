Parque São Bernardo terá calçadão para comerciantes

Local tinha ordem judicial para demolição e obra deve ser concluída em 60 dias

A rua Almeida Leme, no bairro Parque São Bernardo, em São Bernardo, terá um calçadão para comerciantes. As obras começaram nesta segunda-feira (16), após a assinatura da ordem de serviço feita no último domingo (15).



O espaço concentra 33 lojas comerciais, dos mais variados produtos, algumas instaladas no bairro há mais de 30 anos. Entretanto, a expansão desordenada das lojas foi alvo da Justiça, que determinou a demolição e, consequentemente, a desocupação total.



"A ordem judicial determinava a saída, porque as lojas estão acima das calçadas, impedindo a mobilidade dos pedestres. Diante desta adversidade, fomos ao Ministério Público e elaboramos um projeto que preservasse este centro comercial, fazendo uma nova calçada", explicou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).



A administração informou que a intervenção custará cerca de R$ 100 mil, que inclui a aplicação de novo asfalto e restrição de um dos sentidos na via. O término dos trabalhos está previsto para acontecer em 60 dias.