Parque da Juventude instala wi-fi gratuito

O Parque da Juventude, no Jardim Ipanema, disponibiliza a partir desta sexta-feira (4) wi-fi gratuito aos frequentadores. O espaço é o segundo a ser contemplado pelo programa "Wi-fi Livre SA – Santo André Conectada", que deve garantir rede de internet grátis em todos os parques.



Para ter acesso à rede de internet sem fio, basta o visitante acionar no celular o wi-fi na opção "Santo André Conectada" e fazer um cadastro com senha. Depois, será enviada uma confirmação por e-mail e o acesso estará liberado. O cadastro é válido para todos os parques.

Os outros parques que farão parte do Wi-fi Livre SA são Ipiranguinha, na Vila Alzira, Parque Central, na Vila Assunção, Parque Celso Daniel, no bairro Jardim, Parque Regional da Criança – Palhaço Estremilique, no bairro Jaçatuba, Parque Ulysses Guimarães, na Vila Francisco Matarazzo, Cidade dos Meninos, no Parque Novo Oratório, Norio Orimura, no Parque Capuava, Parque Escola, no Valparaíso e o Parque do Pedroso, no Parque Miami.