Parque da Jaqueira terá calçada ampliada, no Recife

O espaço que agrega as calçadas do Parque da Jaqueira, na avenida Rui Barbosa, está sendo ampliado, permitindo um caminhar mais agradável e acessível para os usuários do local, além das pessoas que circulam diariamente pela área. A proposta é alargar toda a extensão do passeio, com o recuo do gradil existente e efetuando mudanças em alguns trechos do Parque. Na área onde atualmente existe um espaço de ginástica, será feito um novo desenho da plataforma, garantindo que o equipamento continue no mesmo local e com o mesmo tamanho.Já no trecho onde está localizada a Capela Nossa Senhora da Conceição, o passeio atual terá um ganho de 5 metros de largura, ou seja, ao todo serão mais de 8 metros de calçadas acessíveis para garantir mobilidade e conforto para pedestres e usuários do parque. Outra ação importante é a mudança na entrada e saída de carros. Com o recuo, serão feitas duas travessias elevadas de pedestres, no mesmo nível da calçada, o que vai possibilitar que todo o percurso seja acessível.A ação faz parte do programa Calçada Legal, executado pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), que prevê a requalificação de passeios públicos nos principais corredores de ônibus do Recife. A obra nas calçadas da Avenida Rui Barbosa já começou e seguirá até o cruzamento da via com a Avenida Agamenon Magalhães.