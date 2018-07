Parque da Cidade terá evento sobre fertilidade

O Parque da Cidade irá sediar no próximo sábado (4) um evento em prol da fertilidade. O objetivo é esclarecer dúvidas da população sobre a infertilidade, doença que atinge 8 milhões de brasileiros por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).O Movimento da Fertilidade, organizado pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, reunirá renomados médicos de todo o país para esclarecer, por exemplo, os riscos de uma gravidez tardia e o melhor momento para planejar a chegada do bebê. O público alvo são jovens em idade reprodutiva – dos 20 aos 35 anos, que representam hoje cerca de 25% da população do país.Para participar, basta fazer a inscrição solidária por meio da doação de um pacote de fraldas no Estacionamento 10 do Parque da Cidade a partir das 8h. Os 200 primeiros inscritos recebem um kit com camiseta e viseira.