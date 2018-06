Parque Celso Daniel recebe ponto de internet grátis

O Parque Celso Daniel, em Santo André, no ABC Paulista, assou a disponibilizar acesso gratuito à internet sem fio. Ele é o segundo parque mais visitado da cidade, com média de 5 mil visitantes por semana.



Para ter acesso à rede, o visitante deve acionar no celular o wi-fi na opção "Santo André Conectada" e fazer um cadastro com senha. Depois, será enviada uma confirmação por e-mail e o acesso estará liberado. O cadastro é válido para todos os parques.



Além do Parque Celso Daniel, já contam com wi-fi gratuito os parques Antonio Pezzolo (Chácara Pignatari), na Vila Metalúrgica, e Ana Brandão (Parque da Juventude), no Jardim Ipanema.



Também farão parte do programa "Wi-fi Livre SA – Santo André Conectada" os parques Ipiranguinha, na Vila Alzira; Regional da Criança-Palhaço Estremilique, no Parque Jaçatuba; Ulysses Guimarães, na Vila Francisco Matarazzo; Cidade dos Meninos, no Parque Novo Oratório; Centenário da Imigração Japonesa Norio Orimura, no Parque Capuava; Parque Escola, no Valparaíso e também o Parque do Pedroso.



