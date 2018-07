Parque Celso Daniel recebe exposição sobre dinossauros até dia 15

O Parque Celso Daniel recebe até o próximo dia 15 de julho a exposição "Mesozoica – A Era dos Dinossauros". A mostra reúne réplicas de fósseis e representações de animais. A visitação é das 10h às 16h e a entrada é gratuita.A exposição aborda a biodiversidade existente entre os dinossauros e sua relação com outros animais que existiram na mesma época. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente da cidade, ao todo, são mais de 70 espécies de animais diferentes, distribuídos em sete sessões: terópodes; sauropodomorfos; ornitópodes; marginocéfalos; triceratops; tireóforos; criaturas do mar e do ar.A exposição é uma realização do grupo Paleontos, uma Associação Científica e Cultural que tem por objetivo divulgar o conhecimento científico à comunidade e em parceria com o curso de biologia da Fundação Santo André.