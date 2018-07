A estimativa de público é da Polícia Militar; esta é a 21ª edição do evento

A 21ª Parada do Orgulho LGBT reune cerca de 15 mil pessoas em Brasília neste domingo (1). A concentração começou às 14h na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, com destino à Torre de TV.



Com o tema #LGBTePolíticaSIM!, o evento conta com cinco trios elétricos e a abertura teve a participação da drag queen Aretuza Lovi.



A Parada encerra o festival Brasília Orgulho, em referência ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado no dia 28 de junho e que inclui por 15 dias de programação como a exibição de filmes LGBT, entrega de prêmio de direitos humanos, encontro esportivo e debates.