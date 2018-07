A Parada LGBT de Madureira realiza a sua 18ª edição neste domingo (1). Neste ano, o evento faz campanha de conscientização do voto para as eleições de outubro. O lema foi "Vote certo para não chorar".A programação prevista segue até às 22h na Rua Carvalho de Souza. A expectativa é de receber cerca de R$1,2 milhão de pessoas. Até às 16 horas haviam cerca de 800 mil no local.O evento ocorre com a apresentação de David Brazil e a atriz Viviane Araújo. Entre as atrações estão as cantores Lexa, Jojo Todynho, entre outros.