Para todos os gostos

Além de apresentar as tendências em artigos para decoração, revestimentos, mobiliário, iluminação, automação residencial e paisagismo, o evento servirá também para a recuperação da Fazenda Argentina, pertencente à Universidade de Campinas.



Durante as obras para o Campinas Decor, iniciadas no final de janeiro, organização e expositores recuperaram pisos, revestimentos, telhados, portas e janelas, além de modernizarem a rede hidráulica e elétrica das edificações. Os trabalhos envolveram vários profissionais e foram acompanhados por equipe de arquitetos da própria universidade. A paisagem original rústica e o estilo sessentista dos imóveis foram preservados na reforma.



Ao final da mostra, em 10 de junho, o espaço será devolvido à Unicamp, totalmente reformado, podendo abrigar a sede provisória do Museu de Artes Visuais da Unicamp.



O Museu aliás, marca presença no evento com a obra "Olympia no Hospital",de Alexandre Flemming, exposta na antessala da mostra.



Campinas Decor - Fazenda Argentina

Até 10 de junho

Terça a sexta-feira, das 14h às 22h; Sábados, domingos e feriados das 12h30 às 22h.

De R$ 17,50 a R$ 70,00

Está aberta a 23ª edição da Campinas Decor com novidades e tendências de arquitetura, paisagismo e decoração de interiores.O evento, principal do gênero do interior paulista, teve início na última sexta-feira (27), com expectativa de receber 30 mil visitantes.A versão deste ano conta com a participação de 74 profissionais da cidade e da região, que expõem as suas criações em 41 ambientes, internos e externos, distribuídos em uma área de mais de 12 mil metros quadrados, além de outros 11 mil metros quadrados de jardins com arranjos variados.