Para ser solto, Átila entrega passaporte à PF

O prefeito afastado de Mauá, Átila Jacomussi (PSB), precisou entregar seu passaporte à Polícia Federal antes de deixar a penitenciária de Tremembé, no interior do Estado de São Paulo.O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, mandou soltar Jacomussi na última sexta-feira (15). O prefeito estava detido desde o dia 9 de maio por suspeitas de envolvimento em desvios de verba da merenda escolas.A entrega do documento foi uma das condições impostas pelo desembargador do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) Maurício Kato, para a soltura de Átila Jacomussi. Além disso, ele precisou pagar fiança de R$ 85 mil, está proibido de frequentar as dependências do Paço e ficar fora do Estado de São Paulo por mais de 15 dias sem previa autorização da Justiça.