Para protestar, postos vendem gasolina a R$ 2,98 nesta quinta

Campanha promovida pela CDL Jovem vai oferecer combustível sem valor dos tributos para consumidores

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem promove nesta quinta-feira (24) a 10ª edição do Dia da Liberdade de Impostos (DLI). A ação chama atenção para a alta carga tributária brasileira, especialmente se comparada à qualidade dos serviços públicos oferecidos.



No Distrito Federal, a campanha contará com três postos de gasolina da rede Jarjour onde a gasolina será vendida a R$ 2,98 o litro – 36% mais barata do que o atual valor de R$ 4,61.



A ação promete lotar os estabelecimentos, principalmente em função dos frequentes reajustes no preço do combustível no último ano. Nos postos Jarjour da Asa Norte, da Asa Sul e de Taguatinga, estarão disponíveis 30 mil litros de gasolina com o desconto (10 mil em cada unidade), sendo que cada motorista poderá abastecer 20 litros, com pagamento apenas em dinheiro.





O presidente da CDL Jovem DF, Raphael Paganini, lembra que não há sonegação dos impostos, que serão pagos pelos empresários, apenas não serão repassados para os clientes. " Queremos mostrar o quanto a população paga de impostos no Brasil. O movimento é uma grande campanha de conscientização que une empresários e consumidores, movimenta o varejo e dá a oportunidade de comprar mais barato", defende.



Além do Distrito Federal, o DLI ocorre em mais 16 estados em 2018: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.