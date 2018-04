Para polícia, prisões do fim de semana enfraqueceram milícia

Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko ou Didi, na opinião dos investigadores e das autoridades de segurança pública. A quadrilha é apontada como a maior do Estado, com atuação na zona oeste e também na Baixada Fluminense e planos de expansão a outros bairros e cidades da Costa Verde.

Outras operações já estão sendo planejadas e serão executados em curto prazo", afirmou o general

Ele

Para o general Richard Nunes, secretário de Segurança Pública do Estado, a operação, que teve como base dois anos de investigações da Polícia Civil, é considerada êxito da intervenção federal: "A intervenção federal começa a apresentar resultados positivos. E essa foi a operação mais exitosa contra a milícia [...]Apesar de ter sido a maior do tipo contra uma milícia no Estado, a operação deixou escapar, no entanto, o chefe do quadrilha.estava no local da confraternização, quando a polícia chegou, mas conseguiu fugir e não foi detido. Isso porque quatro seguranças particulares morreram tentando protegê-lo, durante a operação policial.