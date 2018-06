Para não perder nenhum lance

Prefeitura monta estrutura gigante no Largo do Rosário para quem for assistir aos jogos da Copa e torcer pelo Brasil

Desde a festa de abertura da Copa, que aconteceu ontem, antes do primeiro jogo do campeonato entre a anfitriã Rússia e Arábia Saudita, um telão gigante instalado no centro de Campinas passa a transmitir todos os jogos do mundial. A megaestrutura de 25x10 metros e quase 6 toneladas está instalada no Largo do Rosário, com um painel de led de mil polegadas, equivalente a quatro telas de cinema, e altura de um prédio de quatro andares. O telão é maior que o utilizado em grandes festivais de música, como o Rock in Rio.



A prefeitura cedeu o espaço e a empresa Prox Mídia montou toda a estrutura, sem custos para o município.

O telão gigante faz parte da programação do "Campinas de Olho Na Copa", organizado pela administração municipal para que os campineiros possam ver os jogos da Copa, e especialmente os da Seleção Brasileira.

O local conta com banheiros químicos e as ruas próximas terão esquema de trânsito especial nos dias dos jogos do Brasil.



Nas últimas Copas, a cidade também reservou espaços públicos para receber torcedores, mas com estruturas menores. Em 2014, a prefeitura instalou um telão na Estação Cultura. Já a Copa de 2010 pôde ser acompanhada no Centro de Convivência, que foi transformado na "Arena Brasil" com quatro telões de led, na época, dez vezes menores que o painel atual do Largo do Rosário.



FUTEBOL NO CINEMA

No Cinemark do Iguatemi Campinas, os torcedores poderão assistir aos jogos do Brasil na tela grande, nos dias 17, 22 e 27 de junho, além da final do campeonato, marcada para 15 de julho.



Os ingressos já estão à venda no site do Cinemark e também na bilheteria do cinema.



Esta é a terceira vez que a rede de cinemas exibe jogos da Copa do Mundo em parceria com a TV Globo. Em 2010, foram realizadas sessões fechadas para alguns convidados. Em 2014, com a Copa do Mundo no Brasil, as partidas foram exibidas em 36 salas de 23 cidades do Brasil.



As empresas interessadas em alugar salas fechadas para reunir os funcionários nos dias dos jogos, também já podem reservar os espaços pelo email eventos@cinemark.com.br.



Quem optar por ver os jogos da Copa na Rússia no cinema, contará com som e imagens digitais. Vale a pena conferir e experimentar mais esta forma de torcer pelo Brasil.



Shopping Iguatemi

Dia 17, às 15h; 22, às 9h, e 27 de junho, às 15h e 15 de julho, às 12h

R$ 30 a R$ 60

www.cinemark.com.br/campinas



ENTRE AMIGOS

Para aqueles que preferem assistir aos jogos bebericando um aperitivo e mordiscando um petisco, o Prime Hall é outro local que oferecerá um esquema especial para os jogos da Copa na Rússia.

A casa, com capacidade para receber de 100 a 4 mil pessoas em eventos de pequeno e grande porte, conta com telão de LED e telas de apoio em seu Open Bar e Open Food, para ninguém perder nenhum lance dos jogos, além da tradicional caipirinha e espe-tinhos variados para animar a torcida, enquanto o Brasil enfrenta os adversários em busca de reconquistar o seu lugar de direito no futebol mundial.



Prime Hall

Tel.: 3256-2373

R$ 40 a R$ 50

www.primehall.com.br



Fim de semana

Sexta

Grupo A

Egito X Uruguai - 9h



Grupo B

Marrocos X Irã - 12h



Sábado

Grupo C

França X Austrália - 7h



Grupo D

Argentina X Islândia - 10h



Grupo C

Peru X Dinamarca - 13h



Grupo D

Croácia X Nigéria - 16 h



Domingo

Grupo E

Costa Rica X Sérvia - 9h



Grupo F

Alemanha X México - 12h



Grupo E

Brasil X Suíça - 15h