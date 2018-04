Para Jungmann, aumento de tiroteios é 'reação' à intervenção

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ao ser questionado sobre os resultados do relatório do Observatório da Intervenção , que apontaram aumentos nos casos de tiroteios e chacinas no Rio durante o período da intervenção federal na segurança pública, disse acreditar que os dados apontam para uma "reação" dos criminosos à presença dos militares e que marca "um processo de mudança", uma vez que a intervenção "está no caminho"."Todos os processos de mudança que você teve, por exemplo, em Medelín, em Bogotá, no início desse processo que levou à superação daquela situação, houve um acréscimo de casos como esse. Não é o caso de defender isso, estou apenas lembrando que quando acontece essa mudança também há um aumento da questão das armas, do tiroteio, etc", afirmou o ministro, após uma cerimônia de premiação do Selo Resgata, no Palácio do Planalto, em Brasília.Ele completou: "Isso, sem sombra de dúvidas, será enfrentado e será resolvido, porque a intervenção está no caminho. Agora, há uma reação, há uma mudança que inclusive rompe os laços entre aqueles dentro do sistema de segurança pública que estão ligados. Isso gera reação, gerou lá, está gerando aqui. Mas isso, com o tempo, vamos resolver", prometeu.