Videoconferência evitará deslocamento de milicianos

Três salas do Complexo Penitenciário de Gericinó serão usadas para que detidos tenham contato com a Justiça

Após dois ônibus lotados serem usados pela Polícia Civil para o deslocamento dos 149 milicianos presos, na manhã de domingo (8), a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária decidiu montar um esquema especial para que todos os detidos façam suas audiências de custódia com a Justiça por meio de videoconferências.



Três salas do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, devem ser usadas para o procedimento legal. O uso das videoconferências, que tem como objetivo evitar um novo deslocamento em massa de presos pela cidade, já foi implementado em outras ocasiões.



No domingo, da Cidade da Polícia, no Jacaré, os milicianos foram transferidos para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde passaram por uma triagem. Agora, estão na Penitenciária Bandeira Stampa, que já abrigava 477 presos ligados a milícias, antes da operação do último fim de semana, de acordo com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça).



Dentre os presos e apreendidos havia quatro militares, que foram levados para unidades do Exército, da Aeronáutica e do Corpo de Bombeiros, e sete menores de idade, que estão sob responsabilidade do Juizado da Infância e da Adolescência.



A operação foi fruto de dois anos de investigações de setores de inteligência das polícias. Com autorização da Justiça, ligações telefônicas gravadas e divulgadas pela TV Globo mostram detalhes dos esquemas da milícia, que atuava principalmente na zona oeste.



"Tô com a minha carga pra ser entregue hoje, não tô podendo entregar porque a gente não entregou o arrego [propina] ainda", diz o funcionário de uma empresa. Em determinado momento, o miliciano aceita que o funcionário pague a propina alguns dias depois, mas responde: "Eu vou liberar aqui, vê se me entrega isso na terça-feira, mano. Porque o patrão... [ininteligível]".