Para Crivella, peça com Jesus travesti ofende cristãos

Prefeito admitiu que barrou espetáculo por 'ofender a religião das pessoas'

O prefeito Marcelo Crivella admitiu, nesta quarta (6), que não deve liberar a realização do espetáculo de teatro "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu", em que Jesus é interpretado por uma atriz transexual, em nenhum espaço da prefeitura. Em suas redes sociais, ele alegou que não vai tolerar "nenhuma exposição que vai ofender a religião das pessoas" e que considera que a peça ofende a "consciência dos cristãos". O espetáculo estava programado para ser apresentado na Arena Fernando Torres, no Parque Madureira.



A Secretaria Municipal de Cultura alega que o espetáculo em si não foi cancelado, e sim que, após a realização da licitação, o perdedor do pregão conseguiu na Justiça o direito de impedir a realização de qualquer atividade no local até a solução do imbróglio. Por isso, toda a Mostra Corpos Visíveis, que previa a encenação da peça em sua programação, estaria suspensa.



"Na verdade, quem mais se prejudicou até o momento foi a população local. Não houve cancelamento da mostra Corpos Visíveis por parte da Secretaria Municipal de Cultura ou da Prefeitura. O espaço está com todas as atividades suspensas há cerca de um mês, e não somente a referida mostra", explicou a secretaria, por meio de nota.



Em um vídeo compartilhado em seu Facebook, Crivella de fato põe o cancelamento da peça sob responsabilidade da decisão judicial, mas não deixa claro se a peça será liberada, após o fim do imbróglio. Escreveu, no entanto, sua opinião: "Mesmo que estivesse funcionando, não permitiríamos que equipamentos públicos fossem utilizados para ofender qualquer religião".