Para crianças e adultos

A expectativa de público é de 4 mil visitantes.



Estação Cultura

Sábado, 19, das 9h às 17h

Gratuito

Se você é apaixonado por trens, não pode perder a sexta edição do Encontro de Ferromodelismo da RegiãoMetropolitana de Campinas, amanhã na cidade.O ferromodelismo é o hobby de construir e colecionar modelos de trens e ferrovias em escalas reduzidas com maquetes.Além das exposições, acontecerá o 1º Concurso de Dioramas (maquetes ferroviárias). O evento é organizado pela Associação de Modelismo Ferroviário de Campinas em parceria com a Estação Cultural.