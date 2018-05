Para 75,6% dos vestibulandos do ABC, influência dos pais define escolha da profissão

A expectativa dos vestibulandos avança mais um pouco a partir de hoje, já que tem início as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no site do Inep. Quando o assunto é escolha da carreira, no entanto, o estudante ainda tem tempo para decidir: o site do Sisu só deve liberar a ferramenta no início do ano que vem. Essa decisão, porém, na maioria das vezes, é feita sob um ambiente de pressão. Uma pesquisa realizada pela Teenager Assessoria Profissional revela que pais são responsáveis por influenciar o curso escolhido de 75,6% dos candidatos do ABC a uma vaga na universidade.

O levantamento realizado em outubro do ano passado com alunos de escolas públicas e particulares, segundo coordenadores de cursos pré-vestibulares ouvidos pelo Destak, expõe a ansiedade das famílias em verem seus filhos em carreiras valorizadas, mesmo não sendo a real ambição do estudante.

"A maioria dos pais querem que o filho faça uma careira de elite como direito e medicina e, muitas vezes, o aluno não quer. Por isso é necessário um trabalho com ambas as partes. A função da família é apoiar o que o jovem quer e ajudar ele a conseguir alcançar aquele sonho. Família tem que ter a solução e não trazer o problema" afirma Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora pedagógica do Objetivo.