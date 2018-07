Palacio anuncia pré-candidatura à Câmara Federal

Ex-secretário executivo do consórcio recebeu apoio de Morando

O ex-vereador de São Caetano e ex-secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Fabio Palacio (PSD), oficializou nesta terça-feira (24) sua pré-candidatura como deputado federal nas eleições de outubro deste ano.



Palacio acredita que precisará de 80 mil a 90 mil votos para se eleger. Para isso, terá que alavancar a campanha para as demais cidades da região, onde é menos conhecido.



Entretanto, o anúncio recebeu o apoio do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), do vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB), e dos vereadores de São Caetano, Sidão da Padaria (MDB), Cesar Oliva (PR) e Ubiratan Figueiredo (PR).



O ABC conta atualmente com dois representantes na Câmara Federal, os deputados Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), e Alex Manente (PPS).



São Caetano já conta como candidato a deputado estadual Thiago Auricchio (PR), filho do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).



Mas Fabio Palacio deverá fazer dobrada com o indicado do PSDB na região, que deverá ser anunciado nesta quinta-feira (26). Estão na disputa a primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando (PSDB) e outros três vereadores tucanos: Pery Cartola, Alex Mognon e Pastor Zezinho Soares.