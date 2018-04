Homem abusa sexualmente de filha, enteada e adolescente

Segundo as investigações, ele ameaçava as vítimas e chegou a dar pílula de dia seguinte para a enteada

Um pai de santo, que também é comerciante, foi preso por suspeita de estuprar uma criança de cinco anos e dois adolescentes. Segundo as investigações, ele fazia ameaças e chegou a dar pílula de dia seguinte para a enteada, uma das vítimas de abuso. Os detalhes foram divulgados pela Polícia Civil nesta terça-feira (17), mas o homem, de 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi detido na segunda-feira (16), no bairro de Vasco da Gama, zona norte do Recife.



O crime aconteceu no bairro da Caixa D’Água, em Olinda, e o caso foi registrado em outubro do ano passado, na Delegacia de Peixinhos, depois que mães de vítimas fizeram denúncias. A criança de cinco anos é filha do suspeito com a mãe da adolescente de 14 anos, enquanto o segundo adolescente, também de 14 anos, é filho da empregada do casal. As vítimas passaram por uma escuta especializada e contarão com assistência psicológica e social.



Chama atenção que a mulher do suspeito, mãe da criança e de um dos adolescentes que foram abusados sexualmente é investigada sob suspeita de conivência, já que após a denúncia a família mudou de endereço algumas vezes. Outro fato que contribui para as suspeitas de envolvimento da mãe das vítimas é que, no momento da prisão, ela negou que o companheiro estivesse em casa.



"Nos relatos foi possível identificar que, além de ameaçar a enteada, ele dizia que ia matar o irmão, a mãe e, logo depois, oferecia a ela pílula do dia seguinte", comenta a delegada responsável pela prisão, Lídia Barci. O comerciante foi encaminhado ao Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. A mulher já foi inicialmente ouvida pela polícia, mas deve ser chamada novamente pelas autoridades.