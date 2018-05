Padrasto suspeito de estuprar e matar enteada vai à júri popular

Gildo Xavier, que nutria interesse sexual pela estudante Maria Alice Seabra, confessou ter planejado tudo dois meses antes do crime

O suspeito de estuprar, espancar e assassinar a estudante Maria Alice de Arruda Seabra Amorim, de 19 anos, em junho de 2015, irá à júri popular nesta terça-feira (22). O auxiliar de pedreiro Gildo da Silva Xavier, de 34 anos, será julgado a partir das 8h na Câmara dos Vereadores de Itapissuma, na região metropolitana do Recife (RMR).



Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por homicídio quadruplamente qualificado (motivo torpe, tortura ou outro meio cruel, emprego de asfixia, feminicídio, emboscada que impossibilitou defesa da vítima), sequestro com finalidade libidinosa, estupro com o agravante de ser padrasto da vítima e ocultação de cadáver.



Segundo as investigações, com a intenção de abusá-la sexualmente, Gildo inventou que a estudante tinha sido convidada para uma entrevista de emprego e se ofereceu para levá-la no bairro da Ilha do Leite. Mas na verdade, o pedreiro a conduziu para a rodovia BR-101, onde a estuprou e em seguia matou a enteada asfixiada.



Gildo ainda decepou a mão de Maria Alice, e depois, fugiu para a cidade de Aracati, no Ceará, onde foi preso. O corpo da jovem foi encontrado cinco dias após o seu desaparecimento, nas terras do Engenho Burro Velho, em Itapissuma. Gildo acabou confessando à polícia, que passou dois meses planejamento o crime, motivado pelo interesse sexual que nutria pela enteada há três anos.



O promotor de Justiça que atuará no caso é Alexandre Fernando Saraiva da Costa, da comarca da cidade de Itapissuma. Gildo Xavier foi preso no dia 25 de junho de 2015 e encaminhado ao Centro de Triagem de Abreu e Lima (Cotel), indiciado por homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver e estupro. Se condenado, ele pode pegar até 48 anos de prisão.