Paço de Santo André é tombado como patrimônio do município

Espaço no centro da cidade já recebeu o reconhecimento a nível estadual

O Paço de Santo André, construído nas décadas de 1960 e 1970, se tornou patrimônio cultural municipal. O local foi tombado neste mês pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico da cidade (Comdephaapasa).



O espaço recebeu esse reconhecimento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo (Condephaat) em 2013.



O processo de tombamento municipal estabelece uma série de diretrizes de preservação para as partes internas e externas das edificações, que devem manter suas características originais. Também há indicações específicas para os prédios da Câmara Municipal, do Fórum, do Teatro Municipal, bem como para o saguão do teatro, a tapeçaria do salão nobre do edifício do Executivo, o piso de mosaico português, os jardins, o espelho d’água e a estátua de João Ramalho.



O vice-presidente do conselho municipal Marco Moretto explicou que quanto mais próxima é a instância de tombamento do bem, mais específico e detalhado ele será. Portanto, o tombamento feito pelo Comdephaapasa levou em consideração todos os elementos que compõem o Paço, áreas internas e obras de arte, como a tapeçaria do salão nobre de Burle Marx.



Histórico



De acordo com o processo de tombamento, o local escolhido para as festividades do IV Centenário de Santo André, em 1953, recebeu posteriormente o Paço, que teve o projeto desenvolvido entre 1965 e 1968 pelo escritório do arquiteto Rino Levi, em colaboração com o paisagista Roberto Burle Marx. No local encontra-se também o Fórum, que tem projeto da equipe do arquiteto Jorge Bomfim.