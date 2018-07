Pacientes do Hospital da Criança recebem os artistas do Circo Tholl

A visita faz parte do projeto Tholl Alegria, que é realizado desde 2011, e consiste na visita de palhaços e músicos a hospitais, casas geriátricas e em ações culturais e assistenciais

Os pacientes do Hospital da Criança receberam nesta terça-feira (10) a visita de diversos artistas do grupo circo-teatro "Tholl, Imagem e Sonho". A companhia que é de Pelotas no Rio Grande do Sul levou para as crianças que fazem tratamento na unidade hospitalar uma manhã de várias atividades e brincadeiras.



A visita faz parte do projeto Tholl Alegria, que é realizado desde 2011, e consiste na visita de palhaços e músicos a hospitais, casas geriátricas e em ações culturais e assistenciais. "Nosso projeto é simples, singelo e com forte impacto social. Sabemos da importância de um sorriso, de uma risada, em ambientes de estresse emocional, além do físico, como são os hospitais", comenta o criador Fábio Marques.



O Grupo Tholl é considerado Patrimônio Cultural do Estado do Rio Grande do Sul e foi criado em 1987 pelo ator João Bachilli, cujo sonho de menino era ser "artista de circo". Nos anos 90, criou algumas pequenas performances e, em 2002, uma montagem completa, enquadrada na linguagem do "novo circo".



Sem picadeiro e sem lona, surgiu "Tholl, Imagem e Sonho", em cartaz desde 2002. Viajou por 12 estados brasileiros e capital federal, aproximando-se cada vez mais rápido à marca de um milhão e 500 mil espectadores. O Grupo Tholl também tem em seu repertório os espetáculos "Exotique", "O Circo de Bonecos", "Par ou Ímpar", com Kleiton & Kledir, e "Cirquin".