Ouvidoria de Santo André atende em novo endereço

Em 10 dias o local registrou uma alta de 25% no número de atendimentos

A Ouvidoria de Santo André passou a atender em novo endereço neste mês. O órgão, que antes funcionava na rua Dr. Cesário Mota, no centro, agora está localizado em prédio na rua Elisa Fláquer, 37, também na região central da cidade.



A mudança de endereço, de acordo com a diretoria do órgão, foi feita para facilitar o acesso dos munícipes ao órgão, que agora fica mais próximo ao Paço Municipal.



De acordo com levantamento da gestão da Ouvidoria, em 10 dias o local registrou uma alta de 25% no número de atendimentos, na comparação com o volume registrado na antiga sede.



O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Já por telefone, continua sendo feito pelo número (11) 4437-1150, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.