Ouvidoria de Ribeirão Pires inicia atendimento online

Demais canais de atendimento já existentes como e-mail e telefone serão mantidos

A Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou nesta semana os atendimentos aos moradores também por meio de plataforma online.



A medida foi implantada após convênio celebrado com o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União. O e-Ouv, como é chamado, é um canal integrado para encaminhamento de manifestações – denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios.



Por meio da plataforma, ao realizar cadastro, pessoas físicas ou jurídicas podem criar um perfil, fazer login e ter acesso ao histórico de todas as manifestações para consulta.



A Prefeitura de Ribeirão disse que manterá os demais canais de atendimento já existentes com a população. São eles: o e-mail ouvidoria@ribeiraopires.sp.gov.br, telefone 156 (ligações somente feitas a partir de telefones de Ribeirão Pires), ou pessoalmente (seg. a sex., das 8h às 17h, à rua Miguel Prisco, 288 – Paço Municipal).