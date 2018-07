Os Paralamas do Sucesso tocam no 1º dia do Festival do Chocolate

Ingresso é trocado por 1Kg de alimento não-perecível em pontos da cidade e em Santo André

O grupo "Os Paralamas do Sucesso" é a atração do primeiro dia do 12º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, que começa nesta sexta-feira (20) e segue até o dia 5 de agosto.



No sábado (21), o evento conta com a apresentação da cantora Ana Vilela, e em seguida sobe ao palco o grupo de pagode Katinguelê, que encerra a programação do segundo dia de evento.



No domingo, a programação cultural terá início às 11h com o show infantil do Circo da Patrulha Canina. Às 17h, o cantor Carlinhos Brown realiza o Sarau Kids, e o encerramento do terceiro dia de Festival do Chocolate fica por conta do Timbalada, com participação de Brown.



O ingresso para o festival é 1kg de alimento não-perecível (exceto sal e açúcar). Ele garante acesso às atrações e é obrigatória para todas as áreas do evento.



A troca do ticket está disponível em nove pontos na cidade (lista completa neste link), no Consórcio Intermunicipal Grande ABC e na unidade da Di Gaspi no Shopping Atrium, ambas em Santo André. Haverá um ponto de troca próximo a entrada do evento para trocas de ingresso nos dias do Festival.



Além dos shows, o evento conta com opções gastronômicas e de artesanato. O 12º Festival do Chocolate acontece no Complexo Ayrton Senna (avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy).