Orquestra Sinfônica comemora aniversário de 70 anos

Sábado (23), às 17h
Entrada franca

Em comemoração aos 70 anos de atividade da Orquestra Sinfônica de Campinas, uma apresentação gratuita será realizada no Clube da Sociedade Hípica, no sábado (23), na qual obras de compositores europeus e latinos renomados do século 19 e 20 serão executadas. Destaque para a obra "Nell Isola" do compositor campineiro Carlos Gomes.Ao todo, oito peças de estilos típicos e variados de música clássica serão apresentadas sob regência do maestro Victor Hugo Toro com direito a grande diversidade de instrumentos, entre eles sopro, metais, madeira e até mesmo vozes para as operetas. O encerramento conta com a peça criada originalmente pelo pianista cubano Pérez Prado, "Suíte de Mambos", considerado o maior expoente do mambo.