Orlando de Curicica nega envolvimento na morte de Marielle

Declaração foi dada em depoimento, prestado dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, onde ex-PM está preso

Em depoimento a investigadores da Divisão de Homicídios nesta quarta (16), o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, mais conhecido como Orlando de Curicica, preso em Bangu 1, negou participação no assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, dia 14 de março.



"As perguntas foram no sentido se ele conhecia a vereadora e seu motorista, se ele tinha relacionamento com o vereador Marcello Siciliano, se ele tem a quem atribuir essa situação toda", disse Pablo Andrade, que é um dos advogados de Orlando, como Renato Darlan, ao "O Globo".



Além dos dois advogados, também acompanharam o interrogatório, realizado pela tarde, durante 40 minutos, no Complexo Penitenciário de Gericinó, o delegado Luís Otávio Franco e dois inspetores da Polícia Civil.