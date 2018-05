Orçamento de 2019 prevê reajustes e concursos

A previsão de receitas para 2019 é de R$ 39,8 bilhões, enquanto em 2018 foi de R$42,4 bilhões

O governo do Distrito Federal entregou ontem o texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 à Câmara Legislativa do Distrito Federal. A previsão de receita para 2019 é menor do que a de 2018, primeiro ano de governo da nova gestão.



A previsão de receitas (ganhos) para 2019 é de R$ 39,8 bilhões, enquanto em 2018 foi de R$42,4 bilhões, já incluindo os recursos destinados ao Fundo Constitucional, disponibilizado pela União, que compõem as áreas de Segurança, Saúde e Educação.



Apesar da receita menor, o governo prevê 3.010 convocações no Executivo e 133 cargos para o Legislativo. Também está autorizado um reajuste de R$ 200 milhões para os servidores do Executivo. A Câmara Legislativa também estará autorizada a ter um aumento de R$ 9,2 milhões e o Tribunal de Contas, de R$ 18,4 milhões.



Os parlamentares precisam aprovar o texto até o fim de junho, sob pena de não entrarem em recesso no meio do ano.