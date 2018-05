Operações da PM fecham Grajaú-Jacarepaguá e Linha Amarela

BLOQUEIO LINHA AMARELA / ROTAS ALTERNATIVAS -

Da Barra e Recreio para o Centro / Zona Norte >>>> siga pela Lagoa-Barra ou pelo Alto da Boa Vista.



De Jacarepaguá para a Barra >>> seguir pela Estrada dos Bandeirantes até a Av. Salvador Allende e depois pela Av. das Américas. — Centro de Operações (@OperacoesRio) 3 de maio de 2018

Duas operações da Polícia Militar fecharam duas das principais vias que ligam Jacarepaguá, zona oeste do Rio, ao Centro. Uma no Complexo do Lins, zona norte, fechou a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá nos dois sentidos, e outra na Cidade de Deus, zona oeste, interditou a Linha Amarela.A Polícia Militar informou que equipes do 3º BPM (Méier) e da UPP do Lins e Camarista realizam uma operação de combate ao tráfico de drogas no Complexo do Lins. Já na Cidade de Deus, a PM afirmou que o COE (Comando de Operações Especiais) e agentes da UPP fazem o mesmo tipo de ação na Cidade de Deus.O aplicativo "Onde tem tiroteio" informou um tiroteio intenso na região da Cidade de Deus, incluindo vias no entorno. Nas redes sociais, há relatos de motoristas que precisaram se abrigar nas muretas para se protegerem dos tiros.