Operação Scooby-Doo autua 13 pet shops no Rio

A Operação Scooby-Doo, realizada pelo Procon-RJ , autuou nesta quinta-feira (21) 13 pet shops em bairros das Zonas Norte e Sul do Rio. Segundo o Procon, foram descartados 5kg de alimentos e medicamentos que estavam vencidos.

Em um dos estabelecimentos, na Vila da Penha os fiscais descartaram ração vencida. No local não havia o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, o Livro de Reclamações e o cartaz com telefone e endereço do Procon. Além disso, o certificado de dedetização estava vencido. Em Botafogo, outra loja armazenava diversos medicamentos vencidos. Além disso, não havia certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, entre outros.

A Operação Scooby-Doo vistoriou, esta semana, 66 pet shops de bairros das Zonas Norte, Oeste e Sul do Rio. Dessas, 65 foram autuadas e 23kg e diversos medicamentos vencidos foram descartados pela fiscalização.