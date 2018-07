Operação remove duas toneladas de fios irregulares no Recife

Ação da Celpe em postes da avenida Conde da Boa Vista, um dos principais corredores viários do Recife, tem foco nas condições de segurança para a população

Cerca de duas toneladas de fios não identificados e irregulares foram removidas pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), na avenida Conde da Boa Vista, centro do Recife, nesta segunda-feira (30). A operação verificou se as operadoras autorizadas pela concessionária estão instalando corretamente suas redes. A retirada é imediata visando garantir a segurança da população e afastar riscos à continuidade do fornecimento de energia elétrica.



Até a sexta-feira (3), quatro equipes técnicas permanecem trabalhando ao longo da via, nos horários de 9h às 11h e das 14h às 16h, com o apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) para desviar o tráfego das vias locais para o corredor de ônibus. Nas próximas semanas, a ação percorre a rua da Saudade também no bairro da Boa Vista e se estende para as ruas Amaro Bezerra e das Creoulas, no bairro das Graças, e Feliciano Gomes e entorno da praça do Derby, no bairro do Derby.



Em função da retirada de fios, a Celpe orienta os usuários que eventualmente tenham os serviços de internet e TV a cabo interrompidos a procurarem seus provedores para obter esclarecimentos.



"As ações preventivas de ordenamento visam o cumprimento dos padrões técnicos exigidos pela Celpe aos provedores de internet, o que impacta diretamente na redução da poluição visual e garante que as normas de segurança estão sendo cumpridas. Trabalhamos com tolerância zero às instalações irregulares, e estamos intensificando as atividades de combate ao desvio de padrão na instalação de cabos de internet em nossos postes", comenta o gerente operacional da Celpe, Evandro Simões.