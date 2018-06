Operação recolhe carcaças de carros em ruas de Olinda

Ações de sensibilização foram desenvolvidas anteriormente, pois carcaças abandonadas geram diversos transtornos, como em calçadas prejudicando os pedestres; podem acumular água, atraindo Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. O telefone 3305-1021 está disponível para quem encontrar a notificação no veículo. Carcaças de barracas de feira e outros objetos foram encontrados e recolhidos.

Operação realizada em Olinda, no Grande Recife, nesta quarta-feira (20), retirou de carcaças de veículos depositadas irregularmente na avenida Pedro Álvares Cabral, e transversais, em Jardim Atlântico. Importante via que passa por intervenção de drenagem e posteriormente receberá pavimentação.A ação foi realizada pelas secretarias de Transportes e Trânsito e de Meio Ambiente Urbano e Natural, com apoio do Controle Urbano da prefeitura. Na Pedro Álvares Cabral carros foram notificados e diversas carcaças de automóvel foram retiradas e levadas para depósito, com multas aplicadas no valor de R$ 700. A notificação dá um prazo de três dias para que o proprietário retire o veículo.