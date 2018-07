Operação policial prende dois em Manguinhos

BAC apreendeu mais de 30 kg de drogas na comunidade do Mandela, que faz parte do Complexo de Manguinhos

Nesta terça-feira (31), policiais do BAC (Batalhão de Ações com Cães), Bope(Batalhão de Operações Policiais Especiais), GAM (Grupamento Aeromóvel) e BPChq (Batalhão de Polícia de Choque) realizam uma operação na Comunidade de Manguinhos, na zona norte da cidade.



No twitter, a Pmerj (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) informou que o BAC aprendeu mais de 30 quilos de drogas na comunidade. O BPCqh, por sua vez, prendeu duas pessoas e apreendeu drogas, armas e rádio transmissor na comunidade do Mandela.



De acordo com a polícia, foram apreendidos 16 tabletes de maconha, 100 cápsulas de cocaína, 16 frascos de cheirinho da loló, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, dois carregadores de fuzis, uma balança, uma carga de maconha e crack a contabilizar e três radiotransmissores.



Policiais da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Arará Mandela também recuperaram, durante patrulhamento, uma moto que havia sido roubada em março deste ano. Moradores da região relataram tiros durante o início da manhã, segundo as páginas Onde Tem Tiroteio – RJ (OTT-RJ) e Fogo Cruzado RJ.