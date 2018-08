Operação na Providência prende suspeito de matar PM

Nesta sexta-feira (3), a Coordenadoria de Polícia Pacificadora faz operação policial no Morro da Providência, na Gamboa, no Centro do Rio. A UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Camarista prendeu um suspeito acusado de matar o sargento da Polícia Militar Victor Aleixo. A prisão ocorreu na Rua Barão de São Francisco, no Centro. O policial foi morto no final do ano de 2017 no Morro da Providência. O homem foi encaminhado à 5º DP (Delegacia de Polícia).

Segundo o Twitter da Pmerj (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro), um homem atirou contra os policiais da UPP e acabou ferido. Ele foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Junto do suspeito foram encontrados uma pistola de calibre restrito e um rádio transmissor.

A página OTT-RJ (Onde tem Tiroteio – RJ) informou que ocorreram relatos de tiros na região da comunidade às 5h40. Já o laboratório de dados Fogo Cruzado RJ relatou tiroteio na região por volta das 7h30.