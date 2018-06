Operação militar na zona norte recupera 76 carros roubados

O Comando Conjunto das Forças Armadas divulgou no final da tarde desta quinta-feira (28), balanço da operação realizada desde as primeiras horas da manhã nas comunidades do Chapadão e da Pedreira, na zona norte do Rio. A ação é considerada a maior desde o início da intervenção federal na segurança pública do município: empregou 5,4 mil militares das Forças Armadas e teveapoio de 180 policiais civis e militares.





Onze pessoas foram presas e um menor apreendido na ação, que resultou na morte de um homem. Segudo o comando, ele foi alvejado quando tentava fugir para o Morro da Barão, na Praça Seca. Foram recuperados também 30 carros, 44 motos e dois caminhões, totalizando 76 veículos todos roubados. Um carregamento de bebidas importadas foi recuperado pelos militares.

A região do Chapadão é conhecida pelos frequentes roubos de carga, devido à proximidade com a Via Dutra e a Avenida Brasil. Os militares derrubaram 36 barricadas colocadas pelo tráfico nos principais acessos aos morros. Os militares fizeram 3,6 mil revistas em quem entrava ou saía das comunidades, além de vistoriar 2,4 mil carros e motos.