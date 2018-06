Operação leva combustível a sete regiões administrativas do DF

Caminhões tanque também chegaram em Valparaízo de Goiás, município do Entorno

Na manhã desta sexta-feira (1) o caminhões tanque administrados pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento (GIA) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), levaram combustível a oito regiões administrativas. Ao todo, foram distribuídos mais de 30 mil litros de combustíveis, entre eles gasolina, diesel e etanol.



As regiões que receberam as entregas foram Taguatinga, SIA, Valparaízo de Goiás, Candangolândia, Asa Norte, Águas Claras, Sudoeste e Gama.



Confira abaixo o detalhamento das entregas:



Taguatinga

- AR CSD AE SN (gasolina)

- CND 05 LOTE 01 (gasolina)

- QI 23 LOTE 40 POSTO 01 (gasolina)

- ST D SUL AE TAGUATINGA (gasolina)

- QS 05 POSTO ESPLANADA (gasolina)

- QND 47/48 COMERCIAL NORTE (gasolina)



Valparaízo - GO (gasolina)

- LOTEAMENTO PACAEMBU ROD. BR. (gasolina, etanol e diesel)



Candangolândia

- EPIA SUL LOTE 02 (gasolina)



SIA

- POSTO CIDADE DO AUTOMÓVEL (gasolina)



Asa Norte

- 208/314/ST HOTELEIRO QDOS (gasolina)



Águas Claras

- AV. EUCALIPTOS QD. 15 (gasolina)



Sudoeste

- CHSW CENTRO HOSPITALAR (gasolina)



Gama

- DF 001 POSTO RODOBELO (gasolina)