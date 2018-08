Operação prende nove integrantes de milícia

Objetivo é cumprir 42 mandados de prisão e 90 mandados de busca e apreensão contra grupo que atua em Itaguaí

O MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e a Polícia Civil realizaram, nesta quinta-feira (2), a Operação Freedom, com objetivo de cumprir 42 mandados de prisão e 90 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma milícia que atua no município de Itaguaí e está em expansão para a Costa Verde e Piraí. Dentre os 42 indiciados, 20 foram presos, sendo 11 ao longo das investigações e nove nesta quinta-feira (2).



Segundo o MP-RJ, o policial militar Antonio Carlos de Lima, do 27º BPM, e o ex-policial militar Carlos Eduardo Benevides, expulso da corporação, destacam-se no comando do grupo, mantendo relação de parceria com a milícia chefiada por Welligton da Silva Braga, o Ecko, também denunciado. Eles foram denunciados por organização criminosa, com emprego de arma de fogo. As penas previstas variam de 5 a 13 anos de prisão.



O subtenente do Exército Marco Antônio Cosme Sacramento também seria suspeito de integrar o grupo e foi preso nesta quinta (2). Ele foi detido em casa, em Campo Grande, na zona oeste, e seria um dos chefes da milícia. O CML (Comando Militar do Leste) informou que o Exército Brasileiro "estava ciente da investigação, conduzida integralmente pela Polícia Civil do Rio, à qual foram fornecidas todas as informações requeridas". Disse ainda que o militar está preso em organização militar carcerária, à disposição da Justiça Comum.



Esta é a segunda vez que o subtenente é preso. Em 2010, ele foi detido na Operação Biscoito, também da Polícia Civil, acusado de integrar uma milícia conhecida como Piraquê, cujas áreas de atuação eram as comunidades em Pedra de Guaratiba, na zona oeste.



Outro alvo da operação foi Diego Caldeira de Andrada Chaar, o Alcaida, que foi deportado dos Estados Unidos após se filiar ao Estado Islâmico, segundo o relatório da corporação da Polícia Civil. Ele está entre os que já haviam sido detidos. Alcaida foi preso em maio deste ano, na rodovia Rio-Santos, por receptação e porte ilegal de arma. Ele seria o responsável por realizar a segurança do grupo em ações contra traficantes e por fazer cobranças a comerciantes nas localidades Engenho, Coroa Grande, Vila Margarida, Reta, Ari Parreira e Tobogã, em Itaguaí.



A milícia opera com bases em condomínios do programa "Minha Casa, Minha Vida" no bairro Chaperó, onde controlam a vida dos moradores. O grupo mantém laços com outros milicianos que dominam a região de Santa Cruz e Campo Grande, na zona oeste da capital.



Segundo a denúncia, além de extorsões, os criminosos também exploram, com exclusividade, outras atividades lucrativas, como jogos de azar, transporte público irregular, monopólio forçado sobre a venda de água mineral em galões e de cigarros, entre outras práticas ilegais.