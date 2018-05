Operação desobstrui vias no entorno do Porto de Suape em PE

Expectativa é de que nesta quarta-feira sejam liberados mais de mil caminhões em Suape com mantimentos para a Região Metropolitana do Recife e interior do Estado

Cumprindo determinação judicial, as forças de segurança de Pernambuco realizaram, nesta quarta-feira (30), uma operação que desmobilizou os pontos de bloqueio montados pelos caminhoneiros na BR-101 Sul (altura da Vitarella) e na avenida Portuária. Policiais do Batalhão de Choque seguem monitorando a Avenida Portuária para evitar retorno de manifestantes.



Com isso, está sendo normalizado o transporte de combustível, por meio de caminhões-tanque, do Porto de Suape para as redes de postos do Estado. Com o acesso liberado ao Porto de Suape, caminhões com cargas circulam livremente e sem escolta. A expectativa é de que nesta quarta-feira sejam liberados mais de mil caminhões em Suape com mantimentos para a Região Metropolitana do Recife e interior do Estado.



A operação contou com a participação de 332 homens das polícias Militar, Civil, Científica, do Corpo de Bombeiros Militar e apoio do Grupamento Tático Aéreo. A desobstrução foi pacífica, após conversa com os manifestantes, e as polícias permanecerão monitorando e ocupando essas vias para garantir o fluxo.



Apesar de mais caminhões conseguirem entrar e sair do Porto, a situação do abastecimento de combustível para a população não foi normalizada. A manhã é de longas filas nos postos de combustíveis de toda a Região Metropolitana. A situação dos ônibus voltou ao habitual.



O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis-PE) estima que, após a liberação da circulação de caminhões no Porto de Suape, o abastecimento dos postos no Grande Recife e interior do estado deve ser normalizado em até oito dias.



Enquanto permanecer o desabastecimento nos postos de combustíveis, o Procon limitou a quantidade de litros que podem ser vendidos para cada pessoa. Para motos, o máximo é de 10 litros, e para carros, 30 litros. É necessário, ainda, apresentar o documento do veículo para garantir o abastecimento.