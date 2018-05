Militares removem barricadas e cumprem mandados de prisão

Ainda de acordo com o CML, o prosseguimento da ação contará com patrulhamento móvel na área, alternado com a instalação e operação de postos de controle fixos. Os locais, itinerários e horários, no entanto, não foram informados, alegando que serão "variados".

O Comando Conjunto realizou nesta quarta (2) ações de segurança ostensiva em 11 comunidades das zonas norte e oeste do Rio. Foram cumpridos mandados de prisão e realizadas retiradas de barricadas em vias.De acordo com o balanço do Comando Militar Leste, foram cumpridos 31 mandados de prisão, realizadas apreensões de material entorpecente, celular e caderno de notas do tráfico, além de três autos de prisão em flagrante (um por receptação de produto de roubo e dois por associação para o tráfico). Ainda de acordo com o CML, foram recuperados 11 carros e quatro motos, além da remoção de 18 barricadas. Não foram especificados quais tipos ou a quantidade de drogas apreendidas.Receberam a ação as comunidades do Curral das Éguas, Fumacê, Muquiço, Palmeirinha, Batan, Minha Deusa, Parque das Nogueiras, Vila Vintém, Promorar I, Promorar II e Triângulo, todas no Município do Rio de Janeiro.