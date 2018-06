Operação convoca empresas para quitar débitos com o Simples Nacional

A Delegacia da Receita Federal em Recife e a Secretaria de Finanças do Recife, numa ação conjunta, deram início à operação Alerta do Simples Nacional, com o objetivo de autorregularização de empresas participantes do Simples Nacional, que declararam valores inferiores aos seus faturamentos. Serão convocadas, nessa primeira etapa, 370 empresas optantes do Simples Nacional para regularizarem suas pendências fiscais junto à Receita Federal e à Receita Municipal. Os detalhes dessa ação foram apresentados nesta sexta (29).





O secretário de Finanças do Recife, Ricardo Dantas, afirma que o objetivo da ação é proporcionar às empresas sua autorregularização e que as divergências de informações, que podem chegar até R$ 180 milhões, foram identificadas a partir do cruzamento dos valores declarados na base de dados da Prefeitura do Recife e na Receita Federal.



"Trata-se de uma nova ação junto à Receita Federal, onde as empresas serão comunicadas das divergências e terão a oportunidade de se regularizarem de forma espontânea, evitando os acréscimos decorrentes de uma ação fiscal, e por outro lado estarão ajudando a gestão municipal a proporcionar melhores serviços de educação, saúde e assistência social, dentre outros", destaca Ricardo Dantas.

A notificação dos contribuintes será realizada via correios e sistema eletrônico da NFSe. De acordo com o Delegado da Receita Federal Darci Mendes de Carvalho, essa ação pretende dar oportunidade às empresas optantes do Simples Nacional que tenham alguma divergência nas suas declarações, para se autorregularizarem.A não regularização das divergências apontadas acarretará a abertura de procedimento conjunto de fiscalização da Receita Federal do Brasil em Recife/PE e da Secretaria de Finanças do Recife, sujeitando o contribuinte à penalidade de multa de ofício que varia de 75% a 225% do valor dos tributos devidos, além da Representação Fiscal para Fins Penais.