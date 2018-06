Operação combate grupo envolvido em homicídios, tráfico de drogas e de armas

Polícia Civil de cumpriu 17 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão no Recife, Carpina e Paudalho, na Zona da Mata Norte.

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta quinta (14), uma operação contra homicídios, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas e munição. Batizada de Intramuros, a ação cumpriu 17 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão domiciliar na região metropolitana do Recife (RMR) e nas cidades de Carpina e Paudalho, na Mata Norte do Estado.



A quadrilha vinha sendo investigada desde novembro do ano passado. De acordo com a polícia, dez das pessoas envolvidas com a organização criminosa já estavam em unidades penitenciárias. Entre os alvos soltos, oito capturas ocorreram em Carpina, uma no Recife e uma em Paudalho. Os policiais trabalham na operação com a ajuda de cães farejadores.



A Intramuros é a 22ª operação de repressão qualificada deste ano. Um total de 80 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães trabaham na ação, que conta ainda com apoio de resgate com quatro bombeiros militares. Oito pessoas foram presas em Carpina. Os mandados de prisão foram expedidos pela Comarca de Carpina.



Os presos e o material apreendido foram levados para o Deaprtamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife. A Operação foi coordenada pela diretoria de polícia do interior e supervisionada pela chefia da corporação. Também houve apoio da Secretaria-Executiva de Ressocialização (Seres).



Sertão

Outra operação foi deflagrada pela Polícia Civil, nesta quinta (14), na cidade de Petrolina, no Sertão do Estado. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar e três mandados de prisão preventiva durante a Operação Desmonte 2.



A ação teve o objetivo de concluir um trabalho de investigação iniciado com a Operação Desmonte I, ocorrida em junho de 2017, que prendeu uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e homicídios na cidade de Petrolina. Nessa nova fase da operação o foco foi finalizar o trabalho e retirar traficantes das ruas.