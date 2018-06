Operação apreende 50 aves silvestres na Zona Norte do Recife

Animais, apreendidos neste domingo (24), foram levados ao Cetas Tangara para serem avaliados antes de serem soltos na natureza

Cinquenta aves silvestres foram apreendidas, durante a operação Feira Livre, da Polícia Militar (PM), no bairro da Linha do Tiro, Zona Norte do Recife, neste domingo (24). A ação foi realizada pela Companhia de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma). Ninguém foi preso.



Entre as aves apreendidas na ocasião, estão seis solta-caminhos, três galos-de-campina, um papa-capim, sete tuins, um vem-vem, um sabiá-laranjeira, quatro canários-da-terra, três patativas, três manés-magos, seis cravinas, um sibito, três bicos-de-lacre e onze tizius.



Os animais foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco (Cetas Tangara), no bairro da Guabiraba, Zona Norte da capital pernambucana, para serem avaliados antes de serem soltos na natureza.



Prisão

No sábado (23), policiais militares apreenderam 72 aves em uma feira livre na cidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Na ocasião, dois homens foram presos por tráfico de animais silvestres. Com a dupla, foi apreendido o valor de R$ 294.