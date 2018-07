Ônibus do consumidor vai atender em Nova Iguaçu

O ônibus de atendimento à população da Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai estar em Nova Iguaçu nesta semana.



O atendimento vai ocorrer de segunda (9) a quinta-feira (12), na Praça Ruy Barbosa, no Calçadão de Nova Iguaçu. O horário de atendimento é das 9h às 17h.

As questões que não puderem ser resolvidas no mesmo dia serão enviadas para a sede da comissão, no Edifício Leonel de Moura Brizola, na Rua da Alfândega, 8, Centro da capital. Os consumidores também podem ir ao térreo deste prédio, onde estão disponíveis guichês de atendimento à população.



No local, o atendimento funciona nos dias úteis, das 10h às 17h.