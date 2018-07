Ônibus do consumidor atende em Duque de Caxias

O ônibus de atendimento à população da Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense nesta semana.



O atendimento ocorre de segunda (16) a quarta-feira (20), no calçadão de Duque de Caxias na Avenida Nilo Peçanha, esquina com a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Na quinta (19) e na sexta-feira (20), o ônibus estará estacionado na Praça Brasil.

O atendimento ocorre das 9h às 17h. As questões que não puderem ser resolvidas no mesmo dia serão enviadas para a sede da comissão, no Edifício Leonel de Moura Brizola, na Rua da Alfândega, 8. Os consumidores podem, ainda, se dirigir ao térreo deste endereço, onde estão disponíveis guichês de atendimento à população. O serviço funciona nos dias úteis, das 10h às 17h.