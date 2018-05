Ônibus devem circular com 40% da frota nesta segunda

não será por falta de combustível, no entanto, e sim pela baixa demanda do dia, quando vários serviços não devem funcionar.

As empresas acham que não vão precisar atender 100% dos passageiros. Então, elas decidiram que vão colocar 40% da sua frota.

O cálculo foi feito pelas empresas em experiências passadas. Acham que não vai ter passageiro", explicou o prefeito Marcelo Crivella.

Procurado pelo Destak, o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do município, disse ainda não ter uma previsão para a circulação da frota nas ruas nesta segunda (28), uma vez que ainda depende da chegada de combustível nas garagens durante a madrugada.

655 mil estudantes. " Teremos uma nova avaliação amanhã [hoje] à tarde para saber se reabriremos as escolas e creches no dia seguinte. Torcemos para que volte ao normal na terça", torceu o prefeito.



Não há, no entanto, ponto facultativo no município. Principalmente os hospitais mantém seus atendimentos regularizados. "Vamos trabalhar normalmente. Também não houve interrupção de coleta de lixo nem vai haver essa interrupção. A Comlurb tem todo o combustível que ela precisa na Reduc [Refinaria de Duque de Caxias] por ordem judicial", contou Crivella.



Neste domingo, a Comlurb conseguiu na Justiça uma liminar que garante o abastecimento da frota e a circulação dos caminhões que fazem a transferência dos resíduos para o CTR- Rio ( Centro de Tratamento de Resíduos) , em Seropédica.



Condições dos transportes neste domingo (27)



A escassez de combustíveis, provocada pela greve dos caminhoneiros, mais uma vez afetou os transportes no Rio. No caso do Estado, menos de 20% da frota de ônibus está nas ruas neste domingo (27), segundo a Fetranspor, a federação das empresas de transportes de passageiros no Estado. Na capital, a situação é ainda pior: segundo o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do município, apenas 13% dos coletivos estão em circulação, "diante do cenário de desabastecimento de óleo diesel." À tarde, a situação se agravou para 12%.





Desde as 4h, os serviços 10, 12, 21A, 35, 50 e 51 estão em funcionamento, mas os serviços do eixo da avenida Cesário de Melo e do trecho entre Madureira e Galeão seguem interrompidos.